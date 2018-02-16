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Происшествия

Солдат Нацгвардии хотел украсть металл из трансформатора, но получил удар током

Солдат войсковой части 702 Национальной гвардии пытался украсть металл из трансформаторной будки. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники.

По их данным, солдат получил ожоги. «Известно, что он вскрыл трансформаторную будку и пытался украсть оттуда цветной металл. Так как трансформатор был под напряжением, парня ударило током», — рассказали редакции.

В Нацгвардии подтвердили информацию о том, что военнослужащий получил травмы при вскрытии трансформатора.

«В настоящее время материалы внутреннего расследования переданы в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона. Военнослужащий госпитализирован», — рассказали в Нацгвардии.
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