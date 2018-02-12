Полуторагодовалому ребенку, попавшему в ДТП, ампутировали ногу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в детской больнице.

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Напомним, водитель автомобиля Mercedes-Benz E 280, не справившись с управлением, сбил женщину с ребенком. Мать скончалась по дороге в больницу, а девочку госпитализировали в отделение реанимации.

«Ребенка зажало между машиной и каким-то предметом, говорят, столбом. Был почти полный отрыв правой нижней конечности на уровне средней трети бедра. Мы пытались спасти ногу, пригласили микрохирургов, сосудистых хирургов, ребенка прооперировали. Но на следующий день конечность была холодная. Повторно пригласили хирургов, и они рекомендовали ее ампутировать. Состояние ребенка сегодня значительно улучшилось. За ним ухаживает бабушка», — отметили в больнице.