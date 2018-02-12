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Происшествия

В Бишкеке водитель Mercedes-Benz сбил мать с ребенком. Женщина погибла

В Бишкеке водитель автомобиля Mercedes-Benz E 280 столкнулся с автомашиной марки Toyota Funcargo. Не справишись с управлением, он к тому же сбил женщину с ребенком. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУОБДД МВД.

Уточняется, что женщина скончалась по дороге в больницу, ребенка доставили в реанимацию.

«32-летний житель Бишкека двигался по улице Элебесова в северном направлении и на пересечении с улицей Витебской столкнулся с Toyota Funcargo. Потеряв управление, водитель Mercedes-Benz совершил  наезд на пешеходов. В результате 34-летняя женщина скончалась по дороге в больницу. Ребенок доставлен в отделение реанимации детской больницы. Все собранные материалы переданы в следственную службу ГУВД. Назначены необходимые экспертизы», — проинформировали в ГУОБДД.
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