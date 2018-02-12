В Караколе скончался двухлетний мальчик. Причину выяснить не могут

В Караколе скончался двухлетний мальчик. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, причины неизвестны. Назначены необходимые экспертизы, но уголовное дело пока не возбуждено.

«По предварительным итогам, следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. В милицию обратились родители. Они сообщили, что мальчик скончался в больнице», — отметили в УВД.

В милиции подчеркнули, что ребенка забрали из садика. Дома малыш почувствовал себя плохо. Его отвезли в городскую больницу, где он умер. Диагноз медики поставить не смогли. Родственники дали разрешение на вскрытие. Итоги показали — у мальчика были поражены оба легких.