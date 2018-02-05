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Водительские права психически нездоровому мужчине выдали в Ошской области

Гражданин К.Ы., с 8 октября 2002 года состоящий на учете «Д» с диагнозом «Тяжелая умственная отсталость» в Ошской областной клинической психиатрической больнице и Центре семейной медицины Ноокатского района, получил водительские права. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По их данным, прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело по факту незаконной выдачи водительского удостоверения.

Как сообщается, 30 января 2014 года должностные лица Ошского областного регистрационно-экзаменационного отдела ДРТС и ВС при ГРС выдали ему водительское удостоверение категории ВВ1-СС1.

Расследование уголовного дела поручено следственному отделу Управления ГСБЭП по Ошской области.

Ранее сообщалось, что водительское удостоверение выдали женщине, состоящей на учете в Республиканском центре психического здоровья. В пресс-службе Министерства здравоохранения заявили, что допуск к вождению атомобиля она получила в частном медицинском центре.
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