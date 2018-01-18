Зачем и почему? Психически нездоровой женщине выдали водительские права

В Кыргызстане водительское удостоверение выдали женщине, состоящей на учете в Республиканском центре психического здоровья. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в июне 2015 года чиновники Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава по Чуй-Токмакскому отделу выдали водительское удостоверение категорий В и С гражданке с диагнозом «органическое расстройство личности». Она является инвалидом II группы.

Прокуратура Чуйского района возбудила по факту уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.