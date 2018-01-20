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Общество

Психически нездоровая женщина получила допуск к вождению авто в частном центре

Психически нездоровая женщина получила допуск к вождению атомобиля в частном медицинском центре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Уточняется, что после публикации новости на ленте ИА «24.kg» в Республиканском центре психического здоровья провели служебное расследование, по итогам которого выяснилось, что 34-летняя А.Сабыржанова действительно состоит на диспансерном учете у врача психиатра ЦСМ города Токмака и в РЦПЗ с 2004 года. Ей диагностировано «органическое расстройство личности». Женщина является инвалидом II группы.

«Водительское удостоверение Сабыржанова получила в июне 2015 года в Чуй-Токмакском отделе ГРС. Медицинское заключение о допуске к вождению автомобиля она получала в частном медицинском центре «Айтыш-Ата» от врача Л.Селезновой. Медицинский работник поставила личную печать, не проверив информацию по женщине у врача-психиатра ЦСМ города Токмака. Автошкола и ГРС не должны были принимать такое медицинское заключение», — сообщили в Минздраве.

Прокуратура Чуйского района возбудила по данному факту уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Служебный подлог» УК КР.
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