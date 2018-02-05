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Происшествия

Драку с курсантами военного лицея затеяли школьники

Драку с курсантами военного лицея затеяли местные школьники. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Кыргызском национальном военном лицее имени Д.Асанова.

Уточняется, что 5 февраля два курсанта, не отпросившись, ушли играть в компьютерный клуб. Там местные подростки стали приставать к ребятам с вопросами и пинать их.

«Кто-то из них прибежал в лицей, сказал другим ребятам, что их бьют. На защиту решили встать другие курсанты, но пока добежали до компьютерного клуба, гражданские подростки сбежали. Позже приехала милиция. Нескольких курсантов повезли в отделение, взяли объяснительные и отпустили», — сообщили в военном лицее.

В настоящее время руководство лицея проводит служебное расследование.
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