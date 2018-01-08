Азиз Батукаев устроил криминальные разборки в Москве

Перед Новым годом в Москве спецслужбы сорвали передел сфер влияния между группировками «воров в законе» Надира Салифова (Гули) и Азиза Батукаева (Азиз). Об этом сообщило информационное агентство «Прайм Крайм».

По предварительным данным, яблоком раздора у криминальных авторитетов стали три московских рынка. Как отмечает «Прайм Крайм», Гули поднял «в ружье» до семи сотен бойцов, после чего получил предложение встретиться и решить вопрос узким кругом. Однако встречу прервали полицейские.

Теперь Азизу Батукаеву грозят неприятности — после вмешательства в разборки стражей порядка ему как минимум придется подтвердить титул «вора в законе».

Фото из Интернета. Азиз Батукаев (в центре)

По данным агентства, в середине декабря, игнорируя факт, что рынки закреплены за Гули, некие чеченцы от имени Азиза Батукаева пытались перенаправить выручку на него. Не дождавшись от Азиза пояснений происходящего, Гули позвонил сам.

«Разговор сразу не задался. Азиз в довольно грубой и прямолинейной манере дал понять, что «объекты» отходят к нему. Гули в ответ пообещал Азизу, что это может плохо отразиться и на нем, и на тех, на кого он рассчитывает. Тон состоявшегося между ворами разговора исключил любую возможность примирения в дальнейшем», — пишет «Прайм Крайм».

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Напомним, 9 апреля 2013 года Азиза Батукаева освободили из Нарынского СИЗО, куда его поместили за нарушение режима в колонии. В тот же день чартерным рейсом он вылетел на историческую родину в город Грозный (Чечня). Адвокаты представили документы в суд, по которым их подзащитный неизлечимо болен. У него диагностировали рак крови последней стадии. Процесс длился несколько часов, и суд решил: Азиза Батукаева отпустить по состоянию здоровья.

Ему вручили новый паспорт гражданина КР. В международный аэропорт «Манас» из Нарына его сопровождали, как VIP-персону. К самолету Азиза доставили должностные лица ГСИН.

Азиз Батукаев уже успел получить российское гражданство, когда в Кыргызстане вдруг усомнились в законности его освобождения и в 2014 году потребовали экстрадиции «вора в законе», объявив в розыск.

В мае 2015 года выяснилось, что Азиза Батукаева назад получить невозможно. 24 сентября 2014 года Ленинский районный суд города Грозного осудил его за незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов на три года. В очередной раз Азиз Батукаев вышел на свободу 2 сентября 2017 года.