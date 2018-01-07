В селе Бостери взорвалось кафе, якобы принадлежащее родственнице Бабанова

В селе Бостери взорвалось кафе якобы принадлежащее сестре оппозиционера Омурбека Бабанова. Видео с места событий распространил пользователь Facebook Турат Исалиев.

По его словам, огонь распространился и на ближайшие коттеджи.

«Кафе «Осьминог» принадлежит сестре или сестренке Омурбека Бабанова. Мой дом находится неподалеку. От взрывной волны огонь распространился на другие коттеджи. Мы спросили у охраны могла ли произойти утечка газа, нам ответили, что все было опечатано и здание было сдано под охрану. Когда кафе взорвалось, было ощущение, что взорвали бомбу», — комментирует видео Турат Исалиев.

В МЧС ИА «24.kg» сообщили, что звонок на пульт 101 поступил в 4.39. На месте ЧП работали три пожарных расчета. «Основной очаг был потушен в 6.50. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 10.28. Жертв и пострадавших нет», — проинформировали в МЧС.

В УВД Иссык-Кульской области рассказали, что по предварительным данным, пожар в кафе «Осьминог» произошел от взрыва газового баллона. Назначена экспертиза для установления точной причины пожара.

«Кафе принадлежит 29-летней гражданке А. Иноят. Она проживает в селе Лебединовка Чуйской области. По результатам экспертизы будет дана юридическая оценка произошедшему», — проинформировали в ведомстве.