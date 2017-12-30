Нападение на семью в Токмаке. Милиция продолжает поиск преступников

В городе Токмаке на семью напали и избили. По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям. Ведется поиск злоумышленников. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в ГУВД Чуйской области.

Разбойное нападение совершено в ночь с 27 на 28 декабря. Неизвестные ворвались в дом, где спала семья, и жестоко избили всех, кто был на тот момент в доме.

После нападения в городскую больницу в тяжелом состоянии госпитализировали четырех человек: 44-летнюю женщину, ее сыновей (24 и 22 лет) и несовершеннолетнюю жену одного из сыновей, 2001 года рождения. Всех их доставили в реанимационное отделение. По словам медиков, мать прооперировали и перевели в палату интенсивной терапии. Одного из пострадавших врачи не смогли спасти, 24-летний парень скончался, не приходя в сознание.