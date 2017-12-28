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Происшествия

В Токмаке на семью совершено разбойное нападение. Трое человек в реанимации

В городе Токмаке на семью совершено разбойное нападение. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что спецсообщение о госпитализации трех человек в дежурную часть поступило из больницы примерно в 6.00.

«Известно, что нападение совершено в ночь с 27 на 28 декабря. Несколько человек ворвались в частный дом. Грабители забрали у хозяев золотые украшения и деньги. В результате нападения трое человек в тяжелом состоянии доставлены в отделение реанимации Токмакской территориальной больницы», — сообщили редакции.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области подтвердили информацию. По их данным, возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Нанесение тяжких телесных повреждений».

«Создана оперативно-следственная группа из числа оперативных сотрудников ГУВД Чуйской области и ОВД города Токмака. Ведется работа по установлению лиц, причастных к данному преступлению», — пояснили в ведомстве.
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