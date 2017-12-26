Кыргызстанец «зайцем» хотел выехать в Россию

Вчера пограничники контрольно-пропускного пункта «Каинды-железнодорожный» задержали гражданина Кыргызстана за нарушение госграницы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, пограничники при досмотре поезда Бишкек — Москва обнаружили в котельном отделе отсека одного из вагонов гражданина Х.Х., 1973 года рождения, пытавшегося незаконно выехать за пределы страны. При разбирательстве выяснилось, что ему ограничен выезд за пределы Кыргызстана в связи с неисполнением судебных обязательств.

За укрывательство оштрафована на 5 тысяч сомов и снята с поезда проводница Н.Т.

После оформления соответствующих документов задержанных передали сотрудникам правоохранительных органов.