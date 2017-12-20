В Араване восьмиклассник на автомобиле сбил полуторагодовалого ребенка

В Араванском районе Ошской области ученик восьмого класса сбил на автомобиле полуторагодовалого ребенка. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД области.

Уточняется, что ЧП произошло накануне примерно в 16.00.

«Школьник выгонял автомобиль со двора и не заметил, что маленький ребенок стоит рядом. Сдавая назад, он сбил мальчика. В это время мама малыша стояла рядом и разговаривала с соседями. В настоящее время мальчик госпитализирован в Араванскую районную больницу. Проводятся следственные мероприятия», — отметили в ведомстве.