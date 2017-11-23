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Происшествия

В Токмаке мать выбросила новорожденную

В Токмаке мать выбросила новорожденную. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По их данным, ребенка подбросили сегодня, 23 ноября, примерно в 5.00 к одному из домов. Девочке европейской внешности было всего несколько часов от роду. Ее доставили в больницу, состояние оценивается как удовлетворительное.

Сейчас ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности матери и ее местонахождению.

Ранее новорожденную бросили в выгребную яму в Бишкеке, а также подбросили к детскому саду в Оше.  В первом случае мать нашли, ее намерены лишить родительских прав, материалы переданы в суд. 
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