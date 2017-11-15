Мать, выбросившую новорожденную в туалет, намерены лишить родительских прав. Об этом ИА «24.kg» сообщила руководитель Управления социального развития Ленинского района Ажара Мамбетсеитова.

По ее словам, в настоящее время ведутся следственные мероприятия. «Поэтому младенец пока еще находится в специализированном доме ребенка. Он хорошо себя чувствует, развивается», — сказала Ажара Мамбетсеитова.

«Пока правоохранительные органы не дают нам никакого заключения, намеренно она это сделала или нет. В первую очередь будем работать с родственниками этой женщины, если вдруг ее все-таки осудят. Однако, скорее всего, будут подаваться документы на лишение родительских прав. Ждем заключения», — добавила она.

Как сообщили в ГУВД, в настоящее время дело находится в Ленинском суде.

Напомним, 31 июля в УВД Ленинского района поступило сообщение о том, что в одном из дворов жилмассива «Арча-Бешик» в выгребной яме туалета обнаружена новорожденная.

По факту возбудили уголовное дело по статье 28-100 УК КР (попытка убийства матерью новорожденного). Позже мать младенца нашли. Это Б.Ж., 1995 года рождения, уроженка Нарынской области, проживавшая в то время в жилмассиве «Арча-Бешик».