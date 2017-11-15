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Происшествия

МВД: Задержание Шамбета Кубатбекова не связано с митингами в Таласе

В Министерстве внутренних дел Кыгызстана уточнили, что задержание Шамбета Кубатбекова не связано с митингами в Таласе.

Ранее сообщалось, что Шамбет Кубатбеков якобы арестован за организацию митингов.

Основанием для задержания стало расследование по факту незаконного использования бюджетных средств. Шамбет Кубатбеков подозревается в том, что, будучи начальником УВДТ МВД, незаконно использовал бюджетные средства.

На основании проверки Счетной палаты транспортной прокуратурой ранее возбуждено уголовное дело по статье 308 (незаконное использование бюджетных средств) УК КР.

В настоящее время уголовное дело для дальнейшего расследования передано Следственной службе МВД КР.  В рамках уголовного дела Шамбет Кубатбеков задержан и водворен ИВС ГУВД Бишкека.

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