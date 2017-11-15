15:33
+4
USD 69.75
EUR 81.68
RUB 1.17
Общество

После митинга в Таласе. Один из организаторов задержан и доставлен в Бишкек

Задержан один из организаторов митинга, который проходил 3 ноября в городе Таласе. Об этом ИА «24.kg» сообщил гражданский активист Мавлян Аскарбеков.

По его словам, правоохранительные органы задержали бывшего сотрудника Таласского УВД Шамбета Кубатова. Он доставлен в Бишкек и водворен в ИВС. Сегодня Первомайский районный суд столицы должен определить ему меру пресечения.

«Кубатов пользуется поддержкой в Таласе, поэтому его привезли в Бишкек. Подробности мне неизвестны, знаю только, что он задержан в рамках уголовного дела семилетней давности». — сказал Мавлян Аскарбеков.

На митинге 3 ноября таласцы требовали официальных извинений от президента Алмазбека Атамбаева.  По их мнению, глава государства, выступая 18 октября в Бишкеке в Государственной резиденции «Ала-Арча» на вручении стипендий студентам-отличникам, несправедливо раскритиковал участников митинга, который прошел в Таласе 16 октября. На эту акцию вышли те, кто не согласился с итогами президентских выборов.
Ссылка:
просмотров: 967
Версия для печати
Материалы по теме
Суд Шыкмаматова. Информация эксперта не касалась автомашины депутата
Дети, незаконно вывезенные отцом в Россию, вернулись в Кыргызстан
Свидетели в суде по делу Мавляна Аскарбекова путаются в показаниях
Президент Алмазбек Атамбаев купил дом одному из памирских кыргызов
Таласцы определились с датой проведения курултая
Непраздничные даты кыргызской журналистики-2.TimeLine
Таласцы не могут определиться с датой проведения курултая
Сегодня в рубрике «Официально»
Митинг в Таласе завершился. Протестующие намерены созвать курултай в Бишкеке
Митинг в Таласе. МВД заявляет, что ситуация под контролем
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
Приказ об&nbsp;увольнении шести главврачей Минздрав &laquo;готовил тайно&raquo; Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно»
Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на&nbsp;работу Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Бизнес
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom
Тарифная опция &laquo;Одноклассники&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; будьте ближе друг к&nbsp;другу Тарифная опция «Одноклассники» от MegaCom — будьте ближе друг к другу
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева