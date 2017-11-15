После митинга в Таласе. Один из организаторов задержан и доставлен в Бишкек

Задержан один из организаторов митинга, который проходил 3 ноября в городе Таласе. Об этом ИА «24.kg» сообщил гражданский активист Мавлян Аскарбеков.

По его словам, правоохранительные органы задержали бывшего сотрудника Таласского УВД Шамбета Кубатова. Он доставлен в Бишкек и водворен в ИВС. Сегодня Первомайский районный суд столицы должен определить ему меру пресечения.

«Кубатов пользуется поддержкой в Таласе, поэтому его привезли в Бишкек. Подробности мне неизвестны, знаю только, что он задержан в рамках уголовного дела семилетней давности». — сказал Мавлян Аскарбеков.

На митинге 3 ноября таласцы требовали официальных извинений от президента Алмазбека Атамбаева. По их мнению, глава государства, выступая 18 октября в Бишкеке в Государственной резиденции «Ала-Арча» на вручении стипендий студентам-отличникам, несправедливо раскритиковал участников митинга, который прошел в Таласе 16 октября. На эту акцию вышли те, кто не согласился с итогами президентских выборов.