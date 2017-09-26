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Происшествия

Мать-убийца повесилась в ИВС на собственном платке. Прокуратура возбудила дело

Женщина, убившая и выбросившая новорожденного в мусорный бак, повесилась в изоляторе временного содержания ГУВД Бишкека на своем платке. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры КР.

Напомним, 14 сентября в одном из мусорных баков в районе Киркомстрома в Бишкеке обнаружили тело младенца. Как сообщили в ГУВД, 22 сентября в Бишкеке задержали подозреваемую М.М., 1987 года рождения, которая и выбросила своего ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье 100 (убийство матерью новорожденного ребенка) УК КР.

Спустя два дня после задержания женщина повесилась. В пресс-службах ГУВД Бишкека и МВД ИА «24.kg» не смогли прокомментировать случившееся: ведомствам до сих пор неизвестны детали произошедшего.

А вот в главном надзорном органе сообщили, что по факту самоубийства следственно-арестованной в ИВС ГУВД Бишкека столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 316 (халатность) УК КР.

Сотрудники ИВС, не организовав соответствующий личный досмотр и не изъяв запрещенный предмет (женский платок), поместили ее в камеру.

«23 сентября задержанная из-за отсутствия должного контроля со стороны сотрудников ИВС, завязав платок на водопроводный кран, совершила самоубийство. Уголовное дело на стадии следствия», — добавили в ведомстве.
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