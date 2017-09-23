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Происшествия

Мать, выбросившую младенца в мусорный бак в Бишкеке, задержали

В Бишкеке задержана подозреваемая, выбросившая в мусорный бак младенца. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Напомним, 14 сентября в одном из мусорных баков в районе Киркомстрома в Бишкеке обнаружили тело младенца. Как сообщили в ГУВД, 22 сентября в Бишкеке была задержана подозреваемая М.М., 1987 года рождения, которая и бросила в мусорный бак своего ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье 100 (убийство матерью новорожденного ребенка) УК КР, задержанная водворена в ИВС, ведется следствие.
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