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Происшествия

Повесилась женщина, убившая своего новорожденного ребенка

В изоляторе временного содержания (ИВС) ГУВД Бишкека 23 сентября повесилась женщина, ранее задержанная за убийство своего новорожденного ребенка, которого после выбросила в мусорку. Информацию ИА «24.kg» подтвердили источники.  

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В ГУВД Бишкека не смогли прокомментировать информацию, сообщив, что выясняют.  

Напомним, 14 сентября в одном из мусорных баков в районе Киркомстрома в Бишкеке обнаружили тело младенца. Как сообщили в ГУВД, 22 сентября в Бишкеке была задержана подозреваемая М.М., 1987 года рождения, которая и бросила туда своего ребенка.  

Было возбуждено уголовное дело по статье 100 (убийство матерью новорожденного ребенка) УК КР. 
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