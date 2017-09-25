Повесилась женщина, убившая своего новорожденного ребенка

В изоляторе временного содержания (ИВС) ГУВД Бишкека 23 сентября повесилась женщина, ранее задержанная за убийство своего новорожденного ребенка, которого после выбросила в мусорку. Информацию ИА «24.kg» подтвердили источники.

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В ГУВД Бишкека не смогли прокомментировать информацию, сообщив, что выясняют.

Напомним, 14 сентября в одном из мусорных баков в районе Киркомстрома в Бишкеке обнаружили тело младенца. Как сообщили в ГУВД, 22 сентября в Бишкеке была задержана подозреваемая М.М., 1987 года рождения, которая и бросила туда своего ребенка.

Было возбуждено уголовное дело по статье 100 (убийство матерью новорожденного ребенка) УК КР.