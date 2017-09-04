Более 200 кыргызстанцев пострадали от пищевых отравлений в 2017 году

С начала года зарегистрировано 69 случаев пищевого отравления с 227 пострадавшими (без летального исхода). Такие данные представили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, последний случай произошел в Сузакском районе Джалал-Абадской области 1 сентября. Пострадали 16 человек. Все они ели мороженое. Из них 13 человек госпитализировали в территориальную больницу, троим оказали амбулаторную помощь. Всех пострадавших 2 сентября выписали домой в удовлетворительном состоянии.

По данным Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, ежегодно регистрируется несколько сотен пострадавших от пищевых отравлений, связанных с употреблением недоброкачественных пищевых продуктов.

«Отравления, связанные с предприятиями общественного питания, резко сократились. Чаще случаи ботулизма происходят в быту и связаны с употреблением консервированных продуктов домашнего приготовления», — отметили в Минздраве.

За 2015 год зарегистрировано 165 случаев пищевого отравления. Пострадали 366 человек, 9 погибли. В 2016 году расследовано 138 случаев пищевых отравлений с 304 пострадавшими с 7 летальными исходами. Из них 12 случаев с 16 пострадавшими связаны с предприятиями общепита.