Подробности спецоперации по поимке террористов в Жайылском районе Кыргызстана

Сотрудники спецподразделения «Альфа» ГКНБ ликвидировали вооруженную террористическую группировку, разыскиваемую после инцидента с сотрудниками УПМ МВД КР.

Установлено, что террористы планировали совершить теракт и вооруженное нападение в канун празднования Дня независимости в Бишкеке и Чуйской области с использованием самодельных взрывных устройств.

28 августа в ходе проводимых совместно с МВД КР оперативных мероприятий ГКНБ в Бишкеке задержал одного из членов данной террористической группы. В его машине и доме, где он проживал, изъяли револьвер, боевые патроны различного калибра, магазины от пистолета Макарова и различные флешки.

29 августа ГКНБ установило местонахождение еще троих членов террористической группировки. В ходе спецоперации в Жайылском районе преступников блокировали. На требование сдаться преступники ответили огнем. Бойцы спецподразделения ГКНБ ликвидировали двух террористов, третий боевик ранен и доставлен в больницу. Потерь и раненых среди сотрудников комитета нет.

Кроме того, сотрудниками комитета задержаны еще два пособника террористов. Они водворены в СИЗО ГКНБ. По факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

В ночь с 23 на 24 августа, примерно в 01.20, на улице Ауэзова около железнодорожного переезда сотрудники патрульной милиции вынудили остановиться автомашину марки Nissan Presage, водитель которой нарушил правила дорожного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора.

Вышедший из машины показал документы, в салоне авто находились несколько мужчин. Во время проверки документов пассажиры вдруг вытащили пистолет и предмет, похожий на гранату, и начали угрожать.

В городе объявили план «Перехват». В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий автомашина Nissan, на которой передвигались подозреваемые, найдена брошенной в районе жилмассива «Кок-Джар».