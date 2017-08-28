В Бишкеке задержали одного из подозреваемых в терроризме

В Бишкеке задержали одного из предполагаемых террористов, напавших на сотрудников Управления патрульной милиции. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в МВД.

Уточняется, что подозреваемый является гражданином Казахстана. «В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия. Милиция ведет поиск остальных злоумышленников», — сообщили в милиции.

В ночь с 23 на 24 августа, примерно в 01.20, на улице Ауэзова около железнодорожного переезда сотрудники патрульной милиции вынудили остановиться автомашину марки Nissan Presage, водитель которой нарушил правила дорожного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора.

Вышедший из машины показал документы, в салоне авто находились несколько мужчин. Во время проверки документов пассажиры вдруг вытащили пистолет и предмет, похожий на гранату, и начали угрожать.

По городу был объявлен план «Перехват». В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий автомашина Nissan, на которой передвигались подозреваемые, найдена брошенной в районе жилмассива «Кок-Джар».

Поиск второго подозреваемого продолжается.