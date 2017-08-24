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Происшествия

В Бишкеке ловят экстремистов

В Бишкеке ловят экстремистов. Об этом ИА «24.kg» сообщили очевидцы. 

По их словам, с утра оцеплен 5-й микрорайон города. В ГУВД сведения подтвердили, но подробности обещали сообщить позже, добавив, что операция проводится на улице Ауэзова.

Ночью именно в этом районе у железнодорожного переезда патрульные остановили минивэн «Ниссан» для проверки документов. В салоне авто находилось четверо мужчин. Но они сорвались с места и уехали, не дождавшись окончания проверки.  Погоня результатов не дала. Подозреваемых ищут. Документы на автомобиль остались у милиционера, который их проверял. Правоохранители выяснили адрес, по которому проживал владелец машины, но там никого не оказалось.

Разыскиваемый автомобиль с госномерами S 8191 AG утром нашли на улице Кулмурзаева в жилмассиве «Кок-Джар».  В машине разбито одно окно. На месте работали саперы, взрывчатых веществ не обнаружено. В салоне найдены книги экстремистского характера и мобильный телефон. 
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