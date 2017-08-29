В Жайылском районе Кыргызстана проходит спецоперация по ликвидации террористов. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в ГКНБ, подробности в ведомстве обещали предоставить позже.

По данным источников, двое преступников уже ликвидированы. Сведения о том, что ранены два бойца спецподразделения «Альфа», не подтверждаются.

Накануне в Бишкеке сотрудники милиции совместно с ГКНБ задержали у Дворца спорта двух мужчин. Предположительно, они находились в машине, водитель которой угрожал сотрудникам УПМ гранатой и пистолетом.

Ранее в районе центральной мечети задержали первого подозреваемого. Уточняется, что он является гражданином Казахстана.

В ночь на 24 августа у железнодорожного переезда на улице Ауэзова сотрудники патрульной милиции остановили автомобиль Nissan Presage, водитель которого нарушил правила дорожного движения. При проверке документов пассажиры вдруг достали пистолет и предмет, похожий на гранату, и стали угрожать милиционерам. После скрылись.

В городе объявили план «Перехват». В ходе оперативно-разыскных мероприятий Nissan, на котором передвигались подозреваемые, нашли в районе жилмассива «Кок-Джар».