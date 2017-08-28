По факту ДТП с микроавтобусом из Кыргызстана под Пензой возбудили дело

Полиция в Пензенской области возбудила уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом из Кыргызстана, в результате которого одна пассажирка погибла, а семеро пострадали. Об этом сообщили российские СМИ.
Микроавтобус Mercedes Benz, зарегистрированный в Кыргызстане, и грузовой фургон Mercedes столкнулись на 471-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области 26 августа.
По факту возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По уточненным данным, 36-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась в машине скорой помощи, еще семь человек доставили в больницу, из них пятеро госпитализированы, а двоих отпустили из лечебного учреждения после оказания медицинской помощи.
Водители обоих автомобилей не пострадали.