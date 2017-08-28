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Происшествия

По факту ДТП с микроавтобусом из Кыргызстана под Пензой возбудили дело

Полиция в Пензенской области возбудила уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом из Кыргызстана, в результате которого одна пассажирка погибла, а семеро пострадали. Об этом сообщили российские СМИ.

Микроавтобус Mercedes Benz, зарегистрированный в Кыргызстане, и грузовой фургон Mercedes столкнулись на 471-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области 26 августа.

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По факту возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По уточненным данным, 36-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась в машине скорой помощи, еще семь человек доставили в больницу, из них пятеро госпитализированы, а двоих отпустили из лечебного учреждения после оказания медицинской помощи.

Водители обоих автомобилей не пострадали.
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