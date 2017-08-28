В Пензенской области микроавтобус из Кыргызстана попал в ДТП

Микроавтобус, столкнувшийся в субботу с грузовиком в Пензенской области, в результате чего погиб один человек и пятеро пострадали, имеет регистрационный знак Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на представителя регионального управления ГИБДД Юлию Кулигину.

Она затруднилась уточнить информацию о гражданстве погибшей и пострадавших в ДТП, но добавила, что по факту аварии проводится проверка.

Ранее в ГИБДД сообщили, что в субботу днем на 471-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области столкнулись микроавтобус Mercedes Benz и грузовой фургон Mercedes, после чего микроавтобус опрокинулся.

Погибла пассажирка микроавтобуса, еще пятеро, в том числе 17-летний подросток, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.