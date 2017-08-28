В городе Ош нашли обезглавленное тело женщины

На юго-востоке города Ош нашли обезглавленное тело женщины. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе УВД города.

«В воскресенье в 10.30 работники муниципального предприятия «Тазалык» обнаружили тело во время очистки мусорных контейнеров у здания Социального университета», — отметили в УВД.

По информации управления, возраст убитой примерно 40-50 лет. Кроме того, преступники пытались отрезать ей и ноги.

В настоящее время идет следствие, более подробную информацию правоохранители обещали предоставить позже.