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Происшествия

В городе Ош нашли обезглавленное тело женщины

На юго-востоке города Ош нашли обезглавленное тело женщины. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе УВД города.

«В воскресенье в 10.30 работники муниципального предприятия «Тазалык» обнаружили тело во время очистки мусорных контейнеров у здания Социального университета», — отметили в УВД.

По информации управления, возраст убитой примерно 40-50 лет. Кроме того, преступники пытались отрезать ей и ноги.

В настоящее время идет следствие, более подробную информацию правоохранители обещали предоставить позже.
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