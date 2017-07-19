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Происшествия

У упавшего с 9-го этажа строителя остались два маленьких сына

Упавший с 9-го этажа и скончавшийся на месте строитель - Нурбек Аманкулов, 1983 года рождения, житель Каракола Иссык-Кульской области. У него есть супруга и двое маленьких сыновей. Об этом «ИА 24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

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Второй пострадавший, 25-летний А.К., доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него множественные закрытые переломы ребер, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей и конечностей.

Напомним, сегодня с девятого этажа строящегося дома упали двое рабочих. МВД сообщило, что причина трагедии - сорвавшийся трос лебедки. Строительная компания не комментирует произошедшее.
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