Строительная компания не готова комментировать несчастный случай на их объекте

Строительная компания «Мерибелл текстиль иншаат» пока не готова комментировать несчастный случай на объекте, расположенном на пересечении Южной магистрали и улицы Баха. Об этом ИА «24.kg» сообщили в офисе компании.

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«Да, это наш объект. Мы в курсе ЧП, но пока не знаем, погибли люди или нет, и не можем дать никаких комментариев», — сообщили в «Мерибелл текстиль иншаат».

На сайте компании указано, что заказчиком строительства мноэтажного дома является ОсОО «Мета инвестмент», а генеральным подрядчиком — ОсОО «Мерибелл текстиль иншаат».

В реестре Министерства юстиции компании «Мерибелл текстиль иншаат» нет, а учредителями «Мета инвестмент» числятся Мээрим Мияева, Айнур Турсуналиева, Мансур Желебжиоглу и Али Тезже. Компания зарегистрирована в 2013 году.