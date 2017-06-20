09:57
+30
USD 68.50
EUR 76.70
RUB 1.18
Происшествия

В результате взрыва на заправке в Ананьево погибли двое, пятеро в реанимации

В результате взрыва на газозаправочной станции в Ананьево пострадали 10 человек, восемь из них госпитализированы. Двое погибших — ребенок и взрослый.

По данным пресс-центра Минздрава, ночью пострадавших перевели из Центра общеврачебной практики Ананьево в территориальную больницу Чолпон-Аты.

Всего доставили семь больных. Одному пострадавшему оказали амбулаторную помощь и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

В отделении реанимации находятся пять больных с ожогами пламенем:

1. Б. В., 1958 года рождения. У него термический ожог (лица, верхних и нижних конечностей, туловища) II степени (60 процентов).

2. Б. А., 1956 года рождения. Диагноз: термический ожог (головы, лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, передней брюшной стенки) II степени (90 процентов).

3. А. Б., 1960 года рождения. Диагноз: термический ожог (головы, лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, передней брюшной стенки) II степени (80 процентов). Больной подключен к аппарату ИВЛ.

4. М. Н. 1971 года рождения. Диагноз такой же, ожог II степени (60 процентов).

5. М. У., 1979 года рождения. Диагноз аналогичный, ожог II степени (80–90 процентов).

В отделении хирургии находятся двое больных: Ж. С., 1988 года рождения и Б. К., 1992 года рождения. У них ожоги II степени (45 процентов тела).

По линии санавиации из Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии выехала бригада врачей в составе комбустиолога и реаниматолога.

Всеми необходимыми лекарственными средствами и компонентами крови пострадавшие обеспечены в полном объеме.
Ссылка:
просмотров: 548
Версия для печати
Материалы по теме
Гоночный автомобиль взорвался на скорости свыше 500 километров в час
Взрыв на стадионе в Манчестере, где погибли 19 человек, мог произвести смертник
В центре Рима произошел двойной взрыв
При взрыве на пиротехническом складе в Мексике погибли дети
Около 70 детей погибли в результате взрыва в окрестностях сирийского Алеппо
В Петербурге с поддельным кыргызским паспортом задержали гражданина Таджикистана
На текстильной фабрике в Турции произошел взрыв
На юго-востоке Турции прогремел мощный взрыв
Среди погибших и пострадавших в результате взрывов в Египте кыргызстанцев нет
Взрывное устройство в Ростове-на-Дону замаскировали под фонарик
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке школьник выбросился из&nbsp;окна. Жаловался, что никому не&nbsp;нужен В Бишкеке школьник выбросился из окна. Жаловался, что никому не нужен
В&nbsp;Бишкеке милиционеру пришлось стрелять, чтобы задержать злоумышленников В Бишкеке милиционеру пришлось стрелять, чтобы задержать злоумышленников
Ночью в&nbsp;бишкекской многоэтажке полностью сгорела квартира Ночью в бишкекской многоэтажке полностью сгорела квартира
Сотрудники УПМ вернули за&nbsp;взятку права, изъятые за&nbsp;пьяное вождение Сотрудники УПМ вернули за взятку права, изъятые за пьяное вождение
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый портал для меломанов &laquo;О!Музыка&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый портал для меломанов «О!Музыка»
Новые роуминг-направления от&nbsp;MegaCom Новые роуминг-направления от MegaCom
MegaCom вновь радует своих абонентов подарками! MegaCom вновь радует своих абонентов подарками!
Кредиты от&nbsp;БТА Банка: в&nbsp;сомах и&nbsp;под 12 процентов годовых! Кредиты от БТА Банка: в сомах и под 12 процентов годовых!