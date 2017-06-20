В результате взрыва на заправке в Ананьево погибли двое, пятеро в реанимации

В результате взрыва на газозаправочной станции в Ананьево пострадали 10 человек, восемь из них госпитализированы. Двое погибших — ребенок и взрослый.

По данным пресс-центра Минздрава, ночью пострадавших перевели из Центра общеврачебной практики Ананьево в территориальную больницу Чолпон-Аты.

Всего доставили семь больных. Одному пострадавшему оказали амбулаторную помощь и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

В отделении реанимации находятся пять больных с ожогами пламенем:

1. Б. В., 1958 года рождения. У него термический ожог (лица, верхних и нижних конечностей, туловища) II степени (60 процентов).

2. Б. А., 1956 года рождения. Диагноз: термический ожог (головы, лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, передней брюшной стенки) II степени (90 процентов).

3. А. Б., 1960 года рождения. Диагноз: термический ожог (головы, лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, передней брюшной стенки) II степени (80 процентов). Больной подключен к аппарату ИВЛ.

4. М . Н. 1971 года рождения. Диагноз такой же, ожог II степени (60 процентов).

5. М . У., 1979 года рождения. Диагноз аналогичный, ожог II степени (80–90 процентов).

В отделении хирургии находятся двое больных: Ж. С., 1988 года рождения и Б. К., 1992 года рождения. У них ожоги II степени (45 процентов тела).

По линии санавиации из Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии выехала бригада врачей в составе комбустиолога и реаниматолога.

Всеми необходимыми лекарственными средствами и компонентами крови пострадавшие обеспечены в полном объеме.