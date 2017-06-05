В Каракольском СИЗО заключенные порезали вены и зашили рты. ГСИН опровергает

В Каракольском СИЗО № 3 заключенные порезали вены и зашили себе рот в знак протеста. Об этом сообщил Комитет защиты свободы слова со ссылкой на правозащитника Камиля Рузиева.

По его словам, заключенные жаловались на незаконные действия сотрудников следственного изолятора. «Они также жаловались, что не могут передать свои заявления в прокуратуру. Есть другие подследственные, которых якобы избили», — сказал правозащитник.

Он добавил, что обратился по поводу данных нарушений в Национальный центр по предупреждению пыток. «Сотрудники совместно с прокуратурой зашли в СИЗО, информация подтвердилась», — сказал Камиль Рузиев.

Однако в ГСИН со ссылкой на начальника СИЗО Марата Жапаева ИА «24.kg» сообщили, что никто из арестантов противозаконных действий не совершал — вены себе не вскрывал и рот не зашивал. Ситуация стабильная. Госслужба исполнения наказаний запросила сведения у сотрудников прокуратуры Каракола, которые заходили в СИЗО.