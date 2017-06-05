Жители новостройки устроили самосуд над предполагаемым педофилом

Жители новостройки «Ак-Ордо-3» устроили самосуд над предполагаемым педофилом. Ролик с инцидентом размещен в социальной сети Facebook.

На видео связанного молодого человека окружили жители, которые пинают его по лицу, обвиняя в попытке изнасилования 10-летней девочки.

В пресс-службе Чуйского ГУВД ИА «24.kg» рассказали о том, что инцидент произошел 3 апреля 2017 года.

«Жители задержали 33-летнего уроженца Джалал-Абадской области, который перебивался случайными заработками на стройках. В тот день, угрожая ножом, он затащил девочку в недостроенный дом и пытался изнасиловать. На крики девочки сбежались соседи, задержали насильника и передали в правоохранительные органы. Следственным отделом Сокулукского района возбуждено уголовное дело по статье «попытка изнасилования», — рассказали в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

На сегодня следственные мероприятия закончены. 2 июня материалы дела переданы в суд Сокулукского района.