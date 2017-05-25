11:10
+24
USD 67.95
EUR 76.39
RUB 1.21
Происшествия

В столичной школе № 61 снова скандал: учителя заподозрили в педофилии

Пользователь Facebook Данияр Абдыбеков сообщил, что учитель географии столичной авторской физико-математической школы № 61 подозревается в педофилии.

«Ученица 8-го класса в слезах позвонила маме, написали заявление в Первомайский РОВД. Периодически были жалобы от разных учениц на этого педагога. Преподавательский состав заступается за учителя», — говорится в сообщении.

Директор школы Юрий Низовский комментировать ситуацию отказался.

По словам начальника столичного управления образования Сауле Мейрмановой, начато служебное расследование. «Мы крайне расстроены подобным. Вчера был урок в первой смене в 11.00. Учитель географии выставлял оценки. Никаких конфликтов во время занятий не было. А в 15.30 родительница пришла со следователем. Директор школы характеризует учителя как опытного педагога, он давно там работает. Сегодня в 17.00 следователь вызывает учителя», — сказала она ИА «24.kg».

При этом в управлении не подтверждают факт того, приставал ли учитель к школьнице. «Директор узнал об этом, когда пришел следователь. Будем выяснять», — отметили в ведомстве.

Зимой 2016-го руководство этой школы обвинили во взяточничестве, а одну из учителей — в избиении ребенка. Однако эта информация не подтвердилась, уголовное дело возбуждать не стали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52729/
просмотров: 6468
Версия для печати
Популярные новости
Гражданина Казахстана, сбившего школьника в&nbsp;Бишкеке, отпустили Гражданина Казахстана, сбившего школьника в Бишкеке, отпустили
Установили личность убитого на&nbsp;ГЭС-2 подростка Установили личность убитого на ГЭС-2 подростка
Гражданин России обманул бизнесменов Кыргызстана на&nbsp;150&nbsp;миллионов сомов Гражданин России обманул бизнесменов Кыргызстана на 150 миллионов сомов
В&nbsp;Джалал-Абадской области подростка обвиняют в&nbsp;изнасиловании первоклассника В Джалал-Абадской области подростка обвиняют в изнасиловании первоклассника
Бизнес
Чиновники пытаются пользоваться админресурсом, но&nbsp;и&nbsp;это со&nbsp;временем исчезнет Чиновники пытаются пользоваться админресурсом, но и это со временем исчезнет
Темир Сариев расскажет в&nbsp;Китае о&nbsp;необходимости построения нового миропорядка Темир Сариев расскажет в Китае о необходимости построения нового миропорядка
&laquo;БТА Банк&raquo; выражает соболезнования Капару Исакову в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной отца «БТА Банк» выражает соболезнования Капару Исакову в связи с кончиной отца
Открывайте новые страны с&nbsp;MegaCom Открывайте новые страны с MegaCom