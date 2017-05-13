Задержан водитель, скрывшийся после наезда на школьника в Бишкеке

Задержан водитель «Хонда Цивик», скрывшийся накануне после наезда на школьника в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции столицы.

Вчера примерно в 16.20 часов 27-летний водитель «Лексус RX-350», проживающий в Бишкеке, на улице Байтика баатыра на пешеходном переходе сбил 11-летнюю ученицу четвертого класса школы № 64. Он остался на месте происшествия.

В это же время другой водитель «Хонды Цивик» на том же пешеходном переходе сбил ученика второго класса той же школы и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. По горячим следам мужчину задержали. Им оказался 31-летний гражданин Казахстана.

Оба водителя доставлены в следственный отдел по ДТП следственного управления ГУВД Бишкека. Машины водворены на специализированную стоянку. Ведется следствие.