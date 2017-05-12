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Происшествия

В Бишкеке вновь сбили двух школьников

Двух учеников четвертого класса сбили в Бишкеке на улице Байтика баатыра, один водитель скрылся. Об этом сообщило УПМ ГУВД столицы.

По его данным, два автомобиля в одно и то же время — примерно в 16.30 — совершили наезд на двух школьников в 9-м микрорайоне. Черный Lexus RX 300, двигавшийся в южном направлении, сбил на пешеходном переходе одного мальчика, а белая Honda Civic — другого.

Состояние обоих школьников тяжелое. Они находятся в больнице.

Водитель Lexus остался на месте происшествия, а водитель Honda cкрылась. УПМ ведет розыск автомобиля.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51597/
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