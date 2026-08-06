Коррупционный скандал в Киеве. Стефанишину подозревают в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявили новое подозрение бывшему вице-премьер-министру и бывшему послу в США Ольге Стефанишиной. Высший антикоррупционный суд рассматривает вопрос об избрании ей меры пресечения, сообщает Центр противодействия коррупции.

Фото СМИ. Ольга Стефанишина

«Бывшему вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной вручено новое подозрение. Сейчас Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения», — говорится в сообщении.

Новое подозрение касается незаконного обогащения. По версии следствия, бывшая посол в США не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры, наличные деньги, которые потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры, не указала использование автомобиля марки «Мерседес», записанного на подчиненного, а также выписала доверенность, по которой другие лица покупали имущество.

Ранее чиновница была уволена с должности посла. При этом она заявила, что ушла с должности по собственному желанию.

Ольга Стефанишина уже проходит как обвиняемая по коррупционному делу НАБУ о растрате 2,5 миллиона гривен. По версии обвинения, в 2013-2014 годах тогда министр юстиции Елена Лукаш и Стефанишина завладели средствами государственного бюджета, выделенными Минюстом на закупку услуг, необходимых для выполнения программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского союза.

Напомним, НАБУ расследует коррупционные схемы, созданные высокопоставленными чиновниками. Они касались в том числе госконцерна «Энергоатом» и, по версии следствия, организованы Тимуром Миндичем, обвиняемым в вымогательстве «откатов» за контракты и использование близких отношений с главой государства.

28 ноября прошлого года Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы офиса президента Андрея Ермака.

Позднее НАБУ также опубликовало сделанные в квартире Тимура Миндича записи разговоров, во время которых обсуждались коррупционные схемы, и заявило, что к деятельности преступной группы Миндича причастны четыре действующих и бывших министра. По данным украинских изданий, один из них — Галущенко. К вечеру 11 ноября стало известно, что в связи с этим же делом НАБУ предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру. По информации местных изданий, речь идет о еще одном близком к Владимиру Зеленскому человеке — бывшем вице-премьере, экс-министре национального единства Алексее Чернышове.