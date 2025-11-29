Коррупционный скандал в Украине. Зеленский уволил главу президентского офиса

Владимир Зеленский отправил в отставку главу офиса президента Украины Андрея Ермака после проведения у него обысков, связанных с коррупционным скандалом.

Фото из архива. Теперь уже бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование коррупционных схем, созданных высокопоставленными чиновниками страны. Они касались в том числе госконцерна «Энергоатом» и, по версии следствия, организованы бизнесменом Тимуром Миндичем, обвиняемым в вымогательстве «откатов» за контракты и использовании близких отношений с главой государства.

Накануне вечером Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Ермака, предварительно сообщив, что тот написал заявление по собственному желанию.

«Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций», — пояснил он и пообещал провести консультации о новом руководителе администрации.

Президент страны также поблагодарил теперь уже бывшего главу своего офиса за «патриотическую позицию» и достойное представление Киева на переговорах.

Депутаты Верховной рады, в том числе от правящей партии «Слуга народа», неоднократно требовали отставки Андрея Ермака, однако Владимир Зеленский до вчерашнего дня отказывался это делать.

Ранее отмечалось, что в Украине разразился большой коррупционный скандал. Сотрудники НАБУ провели обыски у министра юстиции Германа Галущенко и близкого друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича. Опубликованы фото с сумками, набитыми пачками валюты. Позднее НАБУ также опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, во время которых обсуждались коррупционные схемы, и заявило, что к деятельности преступной группы Тимура Миндича причастны четыре действующих и бывших министра.

НАБУ также предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. Накануне его по решению суда арестовали.

Тимуру Миндичу удалось покинуть страну до начала скандала. Украинские СМИ пишут, что его успели предупредить и дали возможность сбежать.