Власть

Коррупционный скандал в Украине. Зеленский уволил главу президентского офиса

Владимир Зеленский отправил в отставку главу офиса президента Украины Андрея Ермака после проведения у него обысков, связанных с коррупционным скандалом.

из архива
Фото из архива. Теперь уже бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование коррупционных схем, созданных высокопоставленными чиновниками страны. Они касались в том числе госконцерна «Энергоатом» и, по версии следствия, организованы бизнесменом Тимуром Миндичем, обвиняемым в вымогательстве «откатов» за контракты и использовании близких отношений с главой государства.

Накануне вечером Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Ермака, предварительно сообщив, что тот написал заявление по собственному желанию.

«Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций», — пояснил он и пообещал провести консультации о новом руководителе администрации.

Президент страны также поблагодарил теперь уже бывшего главу своего офиса за «патриотическую позицию» и достойное представление Киева на переговорах.

Депутаты Верховной рады, в том числе от правящей партии «Слуга народа», неоднократно требовали отставки Андрея Ермака, однако Владимир Зеленский до вчерашнего дня отказывался это делать.

Ранее отмечалось, что в Украине разразился большой коррупционный скандал. Сотрудники НАБУ провели обыски у министра юстиции Германа Галущенко и близкого друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича. Опубликованы фото с сумками, набитыми пачками валюты. Позднее НАБУ также опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, во время которых обсуждались коррупционные схемы, и заявило, что к деятельности преступной группы Тимура Миндича причастны четыре действующих и бывших министра.

НАБУ также предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. Накануне его по решению суда арестовали.

Тимуру Миндичу удалось покинуть страну до начала скандала. Украинские СМИ пишут, что его успели предупредить и дали возможность сбежать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352720/
