Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Коррупционный скандал в Украине: глава Минюста отстранен от должности

Министр юстиции Украины Герман Галущенко отстранен от должности на фоне коррупционного скандала.

Фото СМИ. Министр юстиции Украины Герман Галущенко отстранен от должности на фоне коррупционного скандала

Кабинет министров страны на фоне расследования дела о коррупции в сфере энергетики, где фигурирует бизнесмен и соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич, отстранил от должности министра юстиции Германа Галущенко, который до июля 2025 года занимал должность министра энергетики.

«Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак», — написала в своем мессенджере премьер-министр Юлия Свириденко.

Сам чиновник назвал свое отстранение «цивилизованным и правильным сценарием» и заявил, что не будет держаться за должность, пообещав защищать себя и свою позицию «в юридической плоскости».

Ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски у Германа Галущенко и Тимура Миндича. Опубликованы фото с сумками, набитыми пачками валюты. Позднее НАБУ также опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, во время которых обсуждались коррупционные схемы, и заявило, что к деятельности преступной группы Миндича причастны четыре действующих и бывших министра. По данным украинских изданий, один из них — Галущенко. К вечеру 11 ноября стало известно, что в связи с этим же делом НАБУ предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру. По информации местных изданий, речь идет о еще одном близком к Владимиру Зеленскому человеке — бывшем вице-премьере, экс-министре национального единства Алексее Чернышове.
