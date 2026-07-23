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Сюжет: Семейное насилие

Убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов освобожден и вернулся домой

В Казахстане Бахытжан Байжанов, осужденный по делу о резонансном убийстве Салтанат Нукеновой за укрывательство преступления, вышел на свободу по амнистии. Об этом сообщил его адвокат Газиз Ынтыкбаев.

из архива
Фото из архива. Осужденного по делу об убийстве Салтанат Нукеновой брата Куандыка Бишимбаева — Бахытжана Байжанова — освободили из тюрьмы

По его словам, двоюродный брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов уже сегодня выйдет на свободу и вернется к своей семье.

Стоит отметить, что летом прошлого года СМИ РК уже сообщали о том, что этот гражданин вышел на свободу. Однако позже стало известно, что Байжанова действительно амнистировали, но не освободили — ему сократили срок отбывания наказания.

«Сегодня (22 июля. — Прим. ред) состоялось судебное заседание, на котором суд применил акт об амнистии в отношении Бахытжана Байжанова и постановил освободить его немедленно. Неотбытая часть наказания составляла чуть более трех месяцев. Уже сегодня Бахытжан возвращается к своей семье», — заявил адвокат.

Напомним, 9 ноября 2023 года в Астане задержали бывшего министра национальной экономики по подозрению в убийстве жены. Вечером того дня в полицию города поступило сообщение, что в одном из ресторанов произошла ссора между посетителями. В результате избиения от полученных травм скончалась женщина 1992 года рождения. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть. Она оказалась супругой экс-министра.

Жестокое убийство Салтанат Нукеной вызвало широкий общественный резонанс. Достаточно сказать, что прямую трансляцию с судебного процесса над убийцами ежедневно смотрели одновременно более миллиона человек из десятков стран.

Обвиняемым также проходил родственник Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов — директор «Гастроцентра». Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного статьей 432 «Укрывательство особо тяжкого преступления» УК РК. Байжанова признали виновным и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Куандык Бишимбаев признан виновным и приговорен к 24 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382713/
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