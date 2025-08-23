18:40
Убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов вышел из колонии по амнистии

Осужденного по делу об убийстве Салтанат Нукеновой брата Куандыка Бишимбаева — Бахытжана Байжанова — амнистировали. Соответствующее решение суда вступило в законную силу. Информацию подтвердили в пресс-службе суда Акмолинской области. Он отсидел чуть больше года.

Фото из архива. Осужденного по делу об убийстве Салтанат Нукеновой брата Куандыка Бишимбаева — Бахытжана Байжанова — амнистировали

«В соответствии с Законом «Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан» Бахытжану Байжанову сокращена неотбытая часть срока наказания на 1/3 часть и окончательно к отбытию определен срок один год четыре месяца 17 дней лишения свободы», — говорится в сообщении.

9 июля осужденный обратился в Степногорский районный суд. В конце месяца суд удовлетворил его ходатайство о сокращении срока наказания.

Байжанов отбывал наказание в учреждении средней безопасности в Степногорске. Его брат, Куандык Бишимбаев, находится в том же городе, но в учреждении максимальной безопасности № 5.

23 июня президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию в честь 30-летия Конституции. Она затронула более 15 тысяч осужденных.

Напомним, 9 ноября 2023 года в Астане задержали бывшего министра национальной экономики по подозрению в убийстве жены. Вечером того дня в полицию города поступило сообщение, что в одном из ресторанов произошла ссора между посетителями. В результате избиения от полученных травм скончалась женщина 1992 года рождения. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть. Она оказалась супругой экс-министра.

Жестокое убийство Салтанат Нукеной вызвало широкий общественный резонанс. Достаточно сказать, что прямую трансляцию с судебного процесса над убийцами ежедневно смотрели одновременно более миллиона человек из десятков стран.

Обвиняемым также проходил родственник Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов — директор «Гастроцентра». Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного статьей 432 «Укрывательство особо тяжкого преступления» УК РК. Байжанова признали виновным и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Куандык Бишимбаев признан виновным и приговорен к 24 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340729/
