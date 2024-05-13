18:48
USD 88.35
EUR 95.16
RUB 0.95
Общество

Убийство Салтанат Нукеновой. Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор экс-министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву и его родственнику Бахытжану Байжанову. Об этом сообщает ORDA.

Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении УИС максимальной безопасности.

Экс-министра национальной экономики РК признали виновным в убийстве 31-летней супруги Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023-го в ресторане BAU в Астане. Ему предъявлено две статьи — «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание» УК РК.

Обвиняемым также проходил родственник Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов — директор «Гастроцентра». Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного статьей 432 «Укрывательство особо тяжкого преступления» УК РК. Байжанова признали виновным и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Напомним, 9 ноября прошлого года в Астане задержали бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве своей жены. Вечером того дня в полицию города поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов произошла ссора между посетителями. В результате избиения от полученных травм скончалась женщина 1992 года рождения. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть. Она оказалась супругой экс-министра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293861/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Мать трехлетней девочки, избитой отчимом, просит оправдать мужа
Депутат просит взять на контроль исполнение законов о защите от насилия
Убийство Салтанат Нукеновой. Последнее слово Куандыка Бишимбаева в суде
Ожоги, сломанная нога, укусы: родственники избитой отчимом девочки о случившемся
Трехлетняя девочка ночевала в собачьей конуре. Задержан отчим ребенка
Разыскиваемого в России за убийство и грабеж задержали в Бишкеке
Убийство в Бостери. Четверо обвиняемых признаны виновными и получили сроки
Ввести смертную казнь за насилие над несовершеннолетними предлагает депутат
Избиение ребенка в Сокулуке. Как сейчас живет спасенный Егор
В Сокулуке мужчина убил сожительницу. Преступник скрывался на Иссык-Куле
Популярные новости
Жара вернется в&nbsp;Бишкек, но&nbsp;ненадолго. Прогноз погоды на&nbsp;13-16 мая Жара вернется в Бишкек, но ненадолго. Прогноз погоды на 13-16 мая
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
А&nbsp;вам нравится проект иссык-кульского пирса в&nbsp;форме комуза? Опрос А вам нравится проект иссык-кульского пирса в форме комуза? Опрос
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
13 мая, понедельник
18:42
Апрель 2024 года стал самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений Апрель 2024 года стал самым теплым в мире за всю истори...
18:36
Убийство Салтанат Нукеновой. Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы
18:20
В Свердловском районе Бишкека новый аким
18:13
В мэрии Бишкека объяснили запрет использования личного транспорта сотрудниками
17:58
Контрабанду крупной партии телефонов пресекли в Баткенской области