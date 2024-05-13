Убийство Салтанат Нукеновой. Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор экс-министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву и его родственнику Бахытжану Байжанову. Об этом сообщает ORDA.

Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении УИС максимальной безопасности.

Экс-министра национальной экономики РК признали виновным в убийстве 31-летней супруги Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023-го в ресторане BAU в Астане. Ему предъявлено две статьи — «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание» УК РК.

Обвиняемым также проходил родственник Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов — директор «Гастроцентра». Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного статьей 432 «Укрывательство особо тяжкого преступления» УК РК. Байжанова признали виновным и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Напомним, 9 ноября прошлого года в Астане задержали бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве своей жены. Вечером того дня в полицию города поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов произошла ссора между посетителями. В результате избиения от полученных травм скончалась женщина 1992 года рождения. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть. Она оказалась супругой экс-министра.