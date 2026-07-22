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Происшествия

МЧС прокомментировало мутный поток, впадающий в Иссык-Куль у Каджи-Сая

В районе села Каджи-Сай Иссык-Кульской области отдыхающие прислали 24.kg видео, как мутная вода бурным потоком впадает в озеро.

В МЧС Кыргызстана сообщили, что причиной стало выпадение сильных осадков в Тонском районе, вызвавших сход селевого потока.

По данным ведомства, сегодня около 13.30 из-за дождей селевые воды повредили временный объездной мост возле строящегося моста на 104-м километре автодороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол.

В настоящее время на месте работают оперативная группа Тонского районного отдела МЧС и техника подрядной организации — грейдер, два экскаватора и погрузчик. Специалисты проводят работы по восстановлению временного объезда.

В МЧС отметили, что, несмотря на повреждение моста, автомобильное сообщение на этом участке дороги сохраняется.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382644/
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