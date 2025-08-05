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Происшествия

Дело «Клоопа». Бывшие сотрудники в суде заявили о признании вины

Сегодня в Первомайском районном суде прошло первое заседание по делу в отношении двух бывших операторов «Клоопа» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова, а также двух бухгалтеров.

Как передает «Азаттык», прокурор ознакомил фигурантов дела с выдвинутым в их отношении обвинением, а те в свою очередь заявили, что признают вину.

Также сообщается, что адвокат Кайсын Абакиров ходатайствовал об изменении меры пресечения своему подзащитному Александру Александрову, аргументировав тем, что он является единственным кормильцем семьи и имеет обязательства по крупному кредиту.

После совещания суд отказал в изменении меры пресечения. Следующее заседание назначено на 1 сентября.

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Напомним, бывших видеооператоров издания «Клооп» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова задержали в конце мая по подозрению в причастности к призывам к массовым беспорядкам. ГКНБ провел обыски в их домах, изъял технику. Решением суда оба арестованы на время следствия.

Тогда же обыски прошли в домах бывших и действующих журналистов и других сотрудников издания, около десяти человек побывали на допросах в ГКНБ, после чего были отпущены.

Кроме того, задержали бухгалтера «Клоопа». Ее остановили на улице в столице возле одного из банков и увезли в ГКНБ. До этого работники издания сообщали, что задержана административная сотрудница после обыска помещения, где хранилась бухгалтерская документация.

Также ранее сообщалось, что банковские счета нескольких работников «Клоопа» заблокированы по решению суда.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338618/
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