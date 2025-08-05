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Происшествия

Снесут более 200 объектов. Власти о демонтаже в жилмассиве «Кок-Жар»

Более 200 объектов подлежит сносу в жилмассиве «Кок-Жар». Об этом 24.kg заявил первый заместитель акима Октябрьского района столицы Майрамбек Адылбеков.

Напомним, в жилмассиве «Кок-Жар» начали сносить заборы, магазины и дома, расположенные в контуре № 172 — возле пересечения улиц Ахунбаева и Достоевского. 

«Сегодня снесли уже более 10 объектов — это в основном нежилые помещения. Работы по демонтажу ведутся на основании указа президента. На месте собрались местные жители и просят остановить демонтаж. Мы их несколько раз предупреждали о сносе. Порядок обеспечивают сотрудники Октябрьского УВД», — рассказал Майрамбек Адылбеков.

Он отметил, что в контуре № 172 имеются 385 объектов, 149 из которых подлежат амнистии, а 236 объектов, в том числе и жилые дома, подлежат сносу. Это самовольно захваченные земли.

Напомним, 17 июня 2025 года в интернете появилось обращение жителей села Кок-Жар, которое недавно вошло в состав Бишкека. Люди обратились к президенту и главе ГКНБ с просьбой помочь им легализовать их участки и обвинили местные власти в том, что они этому препятствуют.

Мэрия Бишкека прокомментировала ситуацию. В частности, «в соответствии с указом президента от 29 декабря 2023-го земельные участки в контурах № 172, 452, 544, 545, 552, 549, 551, 556, 558 и 555 переданы из Аламединского района в Октябрьский район столицы».

«Так как на этих участках не проведена трансформация, земли остаются сельскохозяйственными и не соответствуют требованиям Закона «О регулировании земельно-правовых отношений» и постановлению кабинета министров от 31 мая 2022 года № 291 о порядке проведения земельной амнистии», — заметили в муниципалитете.

Октябрьская администрация и МТУ «Кок-Жар» восемь раз выезжали на место для разъяснительной работы и выдали более 200 предупреждений. Однако граждане продолжают самовольно строить и использовать участки не по назначению, говорится в сообщении.

В мэрии пояснили: «Жителей этого контура (№ 172) предупредили о том, что в случае продолжения нарушений будут приняты меры в соответствии с указом президента от 8 апреля 2022-го и другими нормативными актами».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338612/
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