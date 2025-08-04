Алина Жакыпова лишена прав за езду в нетрезвом виде после инцидента в Sheraton

Стало известно о нарушении ПДД со стороны блогера Алины Жакыповой, известной как «Бегемот кыз», в тот же день, когда произошел скандальный конфликт в отеле Sheraton, одной из участниц которого была и блогер.

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Как сообщили 24.kg собственные источники, в ночь на 30 июня 2025 года, вскоре после происшествия в отеле, Алина Жакыпова покинула территорию Sheraton за рулем автомобиля BMW X4, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На улице Киевская ее остановили сотрудники ДПС.

Согласно акту медицинского освидетельствования, проведенного сотрудниками УПСМ по ГУВД города Бишкек, у Алины Жакыповой было зафиксировано алкогольное опьянение. В суде она признала факт употребления пива и просила о смягчении наказания.

Суд признал Алину Жакыпову виновной по части 1 статьи 193 Кодекса КР — управление транспортом в состоянии опьянения. В качестве наказания ей назначено лишение водительских прав сроком на один год.