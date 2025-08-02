Перепалка с Медведевым. Трамп заявил «о полной готовности к ядерной войне с РФ»

Мы полностью готовы к ядерной войне с Россией, — заявил Дональд Трамп после заочной перепалки с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым. Трансляцию откровений вел Sky News.

Он также заявил, что разместил атомные подводные лодки рядом с Россией для «безопасности людей» из-за угрозы Дмитрия Медведева. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти безрассудные и разжигающие высказывания окажутся не просто словами. Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет. Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал Дональд Трамп.

В Пентагоне не стали комментировать слова главы Белого дома о размещении двух атомных подводных лодок «в соответствующих регионах».

О каких именно регионах идет речь, Трамп не уточнил.

Дональд Трамп и Дмитрий Медведев поссорились в соцсетях, после того как зампред Совбеза РФ намекнул на возможную передачу ядерного оружия Ирану, а также раскритиковал ультиматум, выдвинутый президентом США и касающийся сроков окончания конфликта Украины и России. В ответ американский лидер предложил Дмитрию Медведеву «следить за словами».

Ранее Дональд Трамп заявил, что собирается ввести санкции против России после окончания 10-дневного ультиматума, который объявил ранее. Он также сообщил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф после поездки в Израиль посетит РФ.

Напомним, глава США ранее призвал Москву урегулировать конфликт в Украине в течение 50 дней и пригрозил ввести «очень жесткие тарифы», если соглашение за этот период так и не будет достигнуто. 30 июля он сократил срок ультиматума до десяти дней и ждет окончания войны 8 августа.