Захват заложницы в аэропорту Алматы: Машрапбек Баратов получил 11 лет тюрьмы

В Турксибском районном суде Алматы завершился процесс над 67-летним Машрапбеком Баратовым, который в марте взял в заложницы сотрудницу терминала аэропорта. Вынесен приговор.

Суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Казахстана — «Захват заложника», «Хулиганство с применением оружия» и «Ложное сообщение об акте терроризма».

Фото Orda.kz. Машрапбек Баратов признан виновным и приговорен к 11 годам тюрьмы

Подсудимый признал вину. Государственные обвинители запросили для Баратова 10,5 года лишения свободы. В последнем слове Машрапбек Баратов извинился перед потерпевшими и попросил суд учесть его пенсионный возраст.

Однако суд был суров — он приговорен к 11 годам тюрьмы.

Напомним, 7 марта 2025 года мужчина напал на сотрудницу терминала и угрожал ей ножом. Девушке помог случайный очевидец.

Позже по решению президента страны Муса Абдраим был награжден медалью «Ерлігі үшін» за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

Сам казахстанец рассказал журналистам, что оказался в аэропорту случайно — он провожал знакомых. По его словам, во время инцидента не было страшно за себя, переживал за девушку, что она может пострадать.

Муса Абдраим много лет назад занимался боксом, тайским боксом, кикбоксингом и боевыми искусствами.