В аэропорту Алматы мужчина с ножом взял в заложницы сотрудницу досмотра

В аэропорту Алматы (Казахстан) вооруженный ножом мужчина взял в заложницы работницу досмотра. Об этом сообщает издание Tengri News.

Инцидент произошел сегодня, 7 марта, примерно в 11.45 по местному времени в терминале внутренних рейсов «Т-1».

По данным пресс-службы аэропорта Алматы, в зону предполетного досмотра подошел мужчина под видом пассажира. В службе авиационной безопасности попросили его предъявить документы, в ответ он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ножом. Один из пассажиров обменял девушку на себя и встал на ее место. На кадрах видно, что они разговаривают. Когда агрессивный мужчина отвлекся, пассажир выхватил у него нож. После сотрудники охраны скрутили мужчину и передали его правоохранителям.