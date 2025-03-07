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Происшествия

В аэропорту Алматы мужчина с ножом взял в заложницы сотрудницу досмотра

В аэропорту Алматы (Казахстан) вооруженный ножом мужчина взял в заложницы работницу досмотра. Об этом сообщает издание Tengri News. 

Инцидент произошел сегодня, 7 марта, примерно в 11.45 по местному времени в терминале внутренних рейсов «Т-1».

По данным пресс-службы аэропорта Алматы, в зону предполетного досмотра подошел мужчина под видом пассажира. В службе авиационной безопасности попросили его предъявить документы, в ответ он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ножом. Один из пассажиров обменял девушку на себя и встал на ее место. На кадрах видно, что они разговаривают. Когда агрессивный мужчина отвлекся, пассажир выхватил у него нож. После сотрудники охраны скрутили мужчину и передали его правоохранителям. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322121/
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